МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ внимательно смотрит на введение банками комиссий по валютным счетам, в случае действующих вкладов это будет нарушение закона, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. Набиуллина рассказала, переведут ли в России валютные счета в рублевые

"По валюте, по комиссиям… Мы действительно сейчас внимательно смотрим на эту ситуацию, исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания клиентов по уже существующим договорам", — сказала Набиуллина.

"То, что касается вкладов, я хочу еще раз подчеркнуть, вкладов — здесь не допускается увеличение или введение комиссий. Это будет прямым нарушением закона", — отметила глава регулятора.

"То, что касается счетов и разного рода таких вот переводов, то надо внимательно смотреть по договорам, там разные банки приняли разные решения, и мы по каждому банку сейчас разберемся в этой ситуации, и если есть нарушения соответствующие будем применять и меры", — добавила Набиуллина.