Банкам напомнили, когда нельзя вводить комиссию по валютному вкладу
Набиуллина напомнила о противозаконности введения комиссии на действующие валютные вклады
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ внимательно смотрит на введение банками комиссий по валютным счетам, в случае действующих вкладов это будет нарушение закона, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"По валюте, по комиссиям… Мы действительно сейчас внимательно смотрим на эту ситуацию, исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания клиентов по уже существующим договорам", — сказала Набиуллина.
"То, что касается вкладов, я хочу еще раз подчеркнуть, вкладов — здесь не допускается увеличение или введение комиссий. Это будет прямым нарушением закона", — отметила глава регулятора.
"То, что касается счетов и разного рода таких вот переводов, то надо внимательно смотреть по договорам, там разные банки приняли разные решения, и мы по каждому банку сейчас разберемся в этой ситуации, и если есть нарушения соответствующие будем применять и меры", — добавила Набиуллина.
https://1prime.ru/banks/20220610/837143329.html
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