МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Стоимость кредитов в банках РФ отражает премию за риск, который они берут на себя из-за перестраивания предприятиями своей логистики, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина назвала главные цели политики Центробанка

"В ценовых условиях по кредиту отражается оценка банками рисков заемщика. Одно дело — вы кредитуете предприятие, понятные рынки сбыта налаженные, понятно уже, откуда он берет комплектующие, сырье, производство. Сейчас многие предприятия перестраивают цепочки поставок и есть неопределенность с рынками сбыта, поэтому, естественно, эти риски выросли, банки их оценивают", — сказала она в ходе пресс-конференции.

Банки должны думать, в том числе, о другой части своих клиентов, о вкладчиках, о том, что средства должны возвращаться, о том, что интересы вкладчиков, кредиторов должны быть защищены, в то же время подчеркнула глава регулятора. Зампред регулятора Алексей Заботкин в свою очередь добавил, что регулятор выбирает уровень ключевой ставки, понимая, что эти премии за риск будут какое-то время более высокими.