МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о работе ведомства над возможностью судебного оспаривания санкций против Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи). Конвертацию депозитарных расписок российских компаний приостановили

"Что касается нашего участия в разного рода процессах и подготовки судебных исков — такая работа по выработке лучшей стратегии и тактики ведется. Это работа не простая, сложная. Наверное, все, что я могу на эту тему сказать сейчас", — заявила Набиуллина.