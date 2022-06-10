Набиуллина: Мосбиржа рассматривает вопрос о делистинге фондов FinEx
Набиуллина сообщила, что Московская биржа рассматривает вопрос о делистинге фондов FinEx
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Московская биржа рассматривает вопрос о делистинге фондов FinEx, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Управляющая компания FinEx, провайдер биржевых инвестиционных фондов (ETF), в начале июня объявила о намерении закрыть рублевый фонд еврооблигаций российских эмитентов FXRB. Согласно материалам FinEx, инвесторы потеряли все вложенные в этот фонд деньги.
"Что касается средств фонда FinEx, они действительно созданы не по российскому законодательству — по европейскому законодательству. И все процедуры, которые связаны с этими фондами — они осуществляются в иностранном праве, то есть не имеют российской лицензии, нам неподнадзорны", — сказала Набиуллина журналистам.
"Единственное, что я могу сказать, что Мосбиржа сейчас рассматривает вопрос о делистинге фондов", — добавила она.
https://1prime.ru/banks/20220610/837144513.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.