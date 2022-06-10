МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Московская биржа рассматривает вопрос о делистинге фондов FinEx, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала об осторожном отношении банков к заемщикам

Управляющая компания FinEx, провайдер биржевых инвестиционных фондов (ETF), в начале июня объявила о намерении закрыть рублевый фонд еврооблигаций российских эмитентов FXRB. Согласно материалам FinEx, инвесторы потеряли все вложенные в этот фонд деньги.

"Что касается средств фонда FinEx, они действительно созданы не по российскому законодательству — по европейскому законодательству. И все процедуры, которые связаны с этими фондами — они осуществляются в иностранном праве, то есть не имеют российской лицензии, нам неподнадзорны", — сказала Набиуллина журналистам.

"Единственное, что я могу сказать, что Мосбиржа сейчас рассматривает вопрос о делистинге фондов", — добавила она.