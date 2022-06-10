МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российские банки стали более осторожно подходить к оценке заемщиков в рамках перестройки экономики, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Набиуллина прокомментировала стоимость кредитов в банках страны

"Мы видим, что банки ужесточили требования к заемщикам неценовые также. И банки действительно более осторожно подходят к оценке заемщиков, это связано с тем, что реально выросли кредитные риски в рамках перестройки экономики", — сказала Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов.

Банки должны иметь возможность оценить своих заемщиков, так как если заемщик окажется некредитоспособным, от этого не должны пострадать и кредиторы и вкладчики, ведь банк отвечает за их деньги, объяснила глава ЦБ.

"Мы действительно устанавливаем нашу ключевую ставку, учитывая вот эту вот некую дополнительную жесткость неценовых условий", — отметила она.

По мнению Набиуллиной, по мере того, как будет происходить структурная перестройка экономики и компании будут выстраивать новые логистические и технологические цепочки, оценка банками рисков будет уменьшаться. "Соответственно требования к заемщикам могут снижаться", — заключила она.