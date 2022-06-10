Набиуллина рассказала о позитивном эффекте высоких ставок по вкладам
Набиуллина ждет оживления потребительского спроса благодаря вкладам с высокими ставками
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России считает, что часть средств россиян с истекающих вкладов с высокими ставками пойдет на потребительский рынок, что оживит спрос, сообщила журналистам на брифинге в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Действительно, часть средств, которые люди держали на вкладах по высоким процентным ставкам, могут пойти на потребительский рынок. Мы это учитываем, и это может дать оживление как раз потребительскому спросу, которое в этих условиях необходимо", — сказала глава регулятора.
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.
https://1prime.ru/banks/20220610/837144721.html
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