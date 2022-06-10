МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России считает, что часть средств россиян с истекающих вкладов с высокими ставками пойдет на потребительский рынок, что оживит спрос, сообщила журналистам на брифинге в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Банк России спрогнозировал новую волну роста цен

"Действительно, часть средств, которые люди держали на вкладах по высоким процентным ставкам, могут пойти на потребительский рынок. Мы это учитываем, и это может дать оживление как раз потребительскому спросу, которое в этих условиях необходимо", — сказала глава регулятора.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.