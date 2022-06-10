МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России намерен ужесточать поведенческий надзор за банками, которые вводят клиентов в заблуждение сложными продуктами, обещая им высокие проценты, заявила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала об осторожном отношении банков к заемщикам

"(Мы) намерены ужесточать поведенческий надзор для того, чтобы потребителей не вводили в заблуждение разного рода сложными продуктами, не объясняя им эти риски. Очень внимательно будем следить за этим", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о предлагаемых банками новых продуктах с высокими процентами.

Сейчас истекает срок многих вкладов с высокими ставками. Набиуллина напомнила, что во время пандемии при смягчении денежно-кредитной политики ЦБ многие ставки по депозитам стали снижаться, и банки стали активно предлагать клиентам структурные продукты, где одна часть депозиты, а вторая — сложные инструменты.

"И конечно, сейчас такое может происходить, и сигналы мы тоже получаем", — добавила глава ЦБ.