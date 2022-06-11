Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в триллион рублей
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Общий портфель кредитных карт крупнейшего российского банка Сбер перешагнул отметку в 1 триллион рублей. Это рекордный портфель кредитных карт среди российских кредитных организаций за всю историю существования такого продукта на рынке.
Значительный вклад в установление рекорда внесла Кредитная СберКарта — этот продукт был признан самой выгодной кредиткой на рынке по версии Frank RG.
Отмечается, что Кредитная СберКарта для владельцев бесплатна в обслуживании и имеет длинный беспроцентный период в 120 дней с простым принципом работы "месяц тратишь — три гасишь". Также установлена одна из самых низких процентных ставок на рынке: 9,8% на покупки в категории "Здоровье", а также на онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет. Установлена единая ставка на остальные операции, в том числе на снятие наличных.
Помимо этого, в начале июня Сбер запустил акцию по снятию наличных с Кредитной СберКарты без комиссии. Это будет удобно клиентам, которым срочно нужны наличные, а также тем, у кого есть кредитная карта в другом банке со ставкой выше 27,8%. Владелец карты может снять без комиссии необходимую сумму в первые 30 дней и закрыть другие, менее выгодные кредиты.
"В прошлом году мы запустили новую кредитную карту, которая максимально удобна и понятна нашим клиентам. Кроме того, в период, когда многие банки ухудшили условия своих кредитных продуктов, Сбер оставил все самые востребованные опции по ней без изменений — бесплатное обслуживание и смс-информирование, честные 120 дней беспроцентного периода, единую ставку на покупки и снятие наличных. Именно доверительные отношения с клиентами и выгодные условия позволили Сберу установить рекорд по размеру портфеля кредитных карт", — прокомментировал событие первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.
https://1prime.ru/banks/20220611/837148304.html