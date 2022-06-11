МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Общий портфель кредитных карт крупнейшего российского банка Сбер перешагнул отметку в 1 триллион рублей. Это рекордный портфель кредитных карт среди российских кредитных организаций за всю историю существования такого продукта на рынке. Эксперт объяснил, чего ожидать от курса рубля на следующей неделе

Значительный вклад в установление рекорда внесла Кредитная СберКарта — этот продукт был признан самой выгодной кредиткой на рынке по версии Frank RG.

Отмечается, что Кредитная СберКарта для владельцев бесплатна в обслуживании и имеет длинный беспроцентный период в 120 дней с простым принципом работы "месяц тратишь — три гасишь". Также установлена одна из самых низких процентных ставок на рынке: 9,8% на покупки в категории "Здоровье", а также на онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет. Установлена единая ставка на остальные операции, в том числе на снятие наличных.

Помимо этого, в начале июня Сбер запустил акцию по снятию наличных с Кредитной СберКарты без комиссии. Это будет удобно клиентам, которым срочно нужны наличные, а также тем, у кого есть кредитная карта в другом банке со ставкой выше 27,8%. Владелец карты может снять без комиссии необходимую сумму в первые 30 дней и закрыть другие, менее выгодные кредиты.

"В прошлом году мы запустили новую кредитную карту, которая максимально удобна и понятна нашим клиентам. Кроме того, в период, когда многие банки ухудшили условия своих кредитных продуктов, Сбер оставил все самые востребованные опции по ней без изменений — бесплатное обслуживание и смс-информирование, честные 120 дней беспроцентного периода, единую ставку на покупки и снятие наличных. Именно доверительные отношения с клиентами и выгодные условия позволили Сберу установить рекорд по размеру портфеля кредитных карт", — прокомментировал событие первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.