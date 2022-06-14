МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Евросоюз с 14 июня в рамках очередного пакета санкций против России отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT. Сами банки сообщили, что отключение от этой системы не окажет существенного негативного влияния на их работу — к такому сценарию они были готовы. Райффайзенбанк повысит комиссии за валютные переводы через SWIFT

Так, в Сбербанке заявили, что работают в обычном режиме и отключение от SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчётами. В МКБ отметили, что операции внутри России будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти. В Россельхозбанке также подчеркнули, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.

В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В начале марта Евросоюз уже принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.