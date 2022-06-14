МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники. Goldman Sachs оценил риск рецессии в США в ближайшие два года

Министерство финансов США ранее отказалось продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях. Глава ведомства Антон Ситуанов заявил, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.

"В соответствии с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", — говорится в заявлении одного из двух банков, которое цитирует агентство.

По информации агентства, такое решение было принято после соответствующего указания со стороны минфина США приостановить операции в данной сфере. При этом, как отмечают источники, еще в текущем месяце эти банки проводили операции по обслуживанию госдолга РФ.