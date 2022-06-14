МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Новикомбанк будет работать в Крыму, если возникнет потребность в обслуживании предприятий "Ростеха" в регионе, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ председатель правления кредитной организации Елена Георгиева. Крым обрел статус транзитной территории

По ее словам, сегодня банк обеспечивает клиентский сервис для юридических и физических лиц в 24 регионах России.

"Это крупные и небольшие города, в которых расположены предприятия в контуре госкорпорации "Ростех". Если возникнет потребность в обслуживании предприятий корпорации в Крыму или на других территориях РФ, мы будем там работать", — сказала она.

Новикомбанк является опорным банком российской промышленности и госкорпорации "Ростех". Банк находится под западными санкциями.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru во вторник в 10.00 мск.