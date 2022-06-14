МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Карты российских банков с апреля 2022 года хакеров больше не интересуют – за рубежом они на них ничего купить не могут, таким образом, для карточного мошенничества остаются только возможности в России, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Эксперт рассказал, как мошенники могут обнулить счет на карте

По его словам, компания ведет подробные графики киберинцидентов, которые стали происходить после 24 февраля.

"Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений "продам картон" такого-то банка падает", — рассказывает эксперт.

При этом, по его словам, через несколько недель число объявлений резко выросло, а потом также резко упало, и больше уровень не поднимался.

"С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны – за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России", — заключил эксперт.

В начале марта международные системы Visa и Mastercard после того, как западные страны ввели антироссийские санкции, заявили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

При этом Голованов отметил, что соотношение между настоящими, боевыми инцидентами и фейковыми в результате деятельности хакеров составляет 50 на 50.

"Есть настоящие инциденты — боевые, а есть шум. Помните историю с Burger King? Их тоже атаковали за то, что они не ушли из России. После чего эта компания опубликовала официальное сообщение с советом успокоиться и идти "делать уроки". И такие же хактивисты пытались взломать Роскосмос. "Лабораторию Касперского" уже якобы два раза взломали, я помню эти моменты. После изучения оказалось, что были выложены давно опубликованные данные", — рассказал эксперт.

Он добавил, что никто после таких случаев подобным хакерам не верит. Но, к сожалению, на сообщения о таких инцидентах точно так же приходится реагировать, они похожи на ситуации с ложным минированием.

"Например, появилась в Telegram-канале информация, что взломана такая-то компания, появляется образец данных, которые якобы украли. Ты приезжаешь в эту компанию, ищешь компьютер, где хранились эти данные и выясняешь, что такого компьютера просто не существует. Взлом оказался просто фейком. То есть, выезжая по вызову об инциденте, 50 на 50 нужно понимать, что ты едешь просто так", — отметил Голованов.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.