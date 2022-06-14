МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Новикомбанк, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", рассматривает возможность постепенного внедрения в эксплуатацию банкоматов российского производства, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ председатель правления кредитной организации Елена Георгиева. Новикомбанк заявил о своих планах в отношении работы в Крыму

"Банк рассматривает возможность постепенного внедрения в эксплуатацию банкоматов отечественного производителя. В прошлом году мы протестировали пилотную модель аппарата концерна "Автоматика" и остались довольны", — заявила она.

Также Георгиева рассказала, что сейчас Новикомбанк модернизирует технологическую платформу процессингового центра для перехода на программное обеспечение российского поставщика. "Уже в текущем году мы планируем запустить ее в эксплуатацию. Это даст нам независимость от иностранных компаний по поддержке программного обеспечения, позволит оперативно внедрять изменения в ПО", — добавила глава банка.

Российский банкомат с функцией полной рециркуляции наличных денег был презентован "Ростехом" в августе прошлого года.

В конце апреля в Ассоциации банков России (АБР) сообщали, что из-за санкций ряд зарубежных поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги на территории России. При этом в парке банкоматов банков РФ количество оборудования данных производителей на момент сообщения АБР превышал 60%. Ранее в ВТБ сообщали РИА Новости, что банк ставит задачу перейти на отечественные банкоматы.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.