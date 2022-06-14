МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Новикомбанк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишет с промышленными предприятиями соглашения на сумму свыше 30 миллиардов рублей, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии форума председатель правления кредитной организации Елена Георгиева.

"Мы подпишем около десяти соглашений с ведущими промышленными предприятиями на общую сумму, превышающую 30 миллиардов рублей. Речь идет о поддержке проектов по цифровой трансформации бизнеса, обеспечению независимости страны от импорта, внедрению новых технологий в производство", — рассказала глава банка.

По ее словам, с форума также начнется участие банка в федеральном проекте "Бизнес-спринт", который направлен на формирование проактивной современной среды. Банк организует финансирование для строительства умных спортивных площадок и модульных спортзалов по всей стране, пояснила Георгиева.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с иностранными компаниями, она отметила, что сейчас Новикомбанк сконцентрировался на российском рынке. "По мере стабилизации политической и экономической обстановки будем развивать сотрудничество с партнерами из стран Юго-Восточной Азии", — заключила Георгиева.

Новикомбанк является опорным банком российской промышленности и госкорпорации "Ростех", находится под западными санкциями.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.