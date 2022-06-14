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2022
https://1prime.ru/banks/20220614/837158288.html
Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества
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По данным Банка России, мошенники обзванивают россиян под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли... ПРАЙМ, 14.06.2022
банки, общество , финансы, новости, россия, мошенничество, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. По данным Банка России, мошенники обзванивают россиян под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли.
"Злоумышленники обзванивают граждан под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и смс-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу", — говорится в сообщении регулятора.
Злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета, указали в ЦБ, рекомендовав при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор. Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код, напомнили в Банке России.