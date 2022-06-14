МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. По данным Банка России, мошенники обзванивают россиян под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. В "Касперском" рассказали о перспективах развития телефонного мошенничества

"Злоумышленники обзванивают граждан под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и смс-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу", — говорится в сообщении регулятора.

Злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета, указали в ЦБ, рекомендовав при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор. Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код, напомнили в Банке России.