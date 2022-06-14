МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Отключение российских банков от международной системы SWIFT зеркально отразится на западных контрагентах, считает заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации РФ Андрей Епишин. Евросоюз отключает от SWIFT Сбербанк, РСХБ и Московский кредитный банк

Евросоюз с 14 июня в рамках очередного пакета санкций против России отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от SWIFT. Сами банки сообщили, что отключение от этой системы не окажет существенного негативного влияния на их работу — к такому сценарию они были готовы.

"Это решение усложнит жизнь нашим западных контрагентам, зеркально отразится на них", — заявил Епишин РИА Новости.

По словам политика, европейские санкции не откажут никакого влияния на функционирование кредитных организаций внутри России, поскольку банки не используют SWIFT для внутренних операций. Более того, все международные расчеты в рублях не проходят через эту систему, подчеркнул сенатор.