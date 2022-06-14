МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 15 по 21 июня абсорбирует ликвидность банковского сектора на 113 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 8 по 14 июня, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 259 миллиардов рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 264 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 6 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,279 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 14 июня) в объеме 1,9 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.