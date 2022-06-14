МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об интеграции региона в банковскую систему России. Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят

"Банковская система уже интегрирована в Российскую Федерацию", — отметил Рогов в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что Международный расчетный банк уже работает в регионе.

По его словам, в данный момент ведутся переговоры об открытии филиалов одного из крупнейших системообразующих банков России.

"После этого денежные переводы и банковское обслуживание не будет отличаться ни от какого другого российского региона. Не будет проблем помочь своим родным близким на освобожденных территориях", — заявил Рогов.