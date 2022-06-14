Эксперт прокомментировал отказ американских банков обслуживать долг России
Капустюк: отказ банков США обслуживать долг России не создаст проблем держателям бумаг в НРД
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Приостановка операций по госдолгу России американскими банками Goldman Sachs и JP Morgan Chase не помешает получать доход инвесторам, которые держат свои бумаги в депозитариях, регулируемых Банком России — в первую очередь в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Об этом расссказал управляющий активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Павел Капустюк.
"Решение ведущих финансовых институтов США – Goldman Sachs и JP Morgan Chase — находится в общем русле решений зарубежных финансовых институтов развитых стран за последние несколько месяцев в отношении как суверенных долгов РФ, так и корпоративных долговых обязательств. В свете отсутствия продления лицензии на обслуживание суверенных обязательств со стороны Минфина США действия американских банков не выглядят неожиданными", — заявил эксперт, отметив, что инвесторы, которые держат свои бумаги в депозитариях Центробанка РФ, не столкнутся с проблемами с выплатами в их адрес доходов по суверенным обязательствам страны.
По словам Капустюка, данный тезис можно распространить и на обязательства корпоративных эмитентов.
https://1prime.ru/banks/20220614/837161339.html
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