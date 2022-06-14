МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Возможность установления самозапрета на получение кредитов станет дополнительной эффективной мерой для защиты от мошенников, использующих чужие паспортные данные. Об этом рассказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. Банк России предложил способ обезопасить счета россиян от мошенников

Банк России ранее предложил разрешить самим гражданам устанавливать специальный запрет в своей кредитной истории на получение новых займов с целью снижения риска использования злоумышленниками утечек личных данных для получения кредитов.

"С точки зрения борьбы с мошенническими кредитами такая мера может быть действенной", — отметил эксперт, подчеркнув, что банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитных средств должны будут проверить в кредитной истории наличие запрета на выдачу такого займа.

"Для пользователя эта функция будет дополнительным стимулом не тратить средства необдуманно… мошенники однозначно начнут искать инструменты ее обхода, например, склоняя граждан снимать запреты. Так что расслабляться окончательно не стоит", — подытожил Достов.