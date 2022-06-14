МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. По данным опубликованной Министерством финансов США генеральной лицензии, ведомство разрешило до 5 декабря 2022 года операции с попавшими под санкции российскими банками, связанные с энергоносителями. "Медвежий" тренд показал неэффективность мер ФРС США

Согласно документу, до 5 декабря 2022 года разрешаются операции, связанные с энергоносителями. В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Банк России. Под термином "относящийся к энергоносителям" понимается "добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть".

Разрешение также распространяется на СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, "производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников".