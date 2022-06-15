МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банковский сектор России в 2022 году понес значительные убытки, при этом ВТБ рассчитывает вернутся к прибыльности уже в 2023 году, заявил глава кредитной организации Андрей Костин. ВТБ с 20 июня снижает базовую ставку по ипотеке до 10,5%

"Точную цифру сказать не готов, слишком много переменных: динамика курса, ключевой ставки, долговая дисциплина… Вынужденное резкое повышение ключевой ставки крайне негативно сказалось на кредитовании", — заявил он в интервью газете "Коммерсант" в ответ на вопрос о том, какие убытки прогнозируются банком по итогам 2022 года.

По его словам, банки понесли значительные убытки: часть средств заморожена, "просто украдена", как это произошло с резервами ЦБ.

"Мы рассчитываем вернуться к позитивным результатам в следующем году. Видим предпосылки к этому. Корпоративный клиент работает, не ушёл из банка, наоборот, нарастил пассивы. Розничный клиент после первой панической реакции принёс деньги на депозиты, сейчас продлевает их по более умеренным ставкам", — отметил Костин.

Также он сообщил, что ВТБ планирует работать в Крыму через РНКБ и отдельно открывать отделения не будет, при этом в слиянии с крымским банком нет необходимости.

"РНКБ когда-то был создан на базе нашего дочернего банка. Мы передали ему крымскую сеть и персонал ВТБ и подарили его акции правительству. А сегодня таким образом просто возвращаемся в Крым. Но вместо того, чтобы создавать всё заново, логично вернуть банк, который когда-то был нашим", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, самого ВТБ в Крыму не будет. "Мы пока не видим в этом смысла. Зачем снова искать помещения, людей, когда можем развиваться на базе существующего банка, обслуживающего чуть ли не более 70% местных клиентов? Тем более, что в Крыму и без ВТБ усиливается конкуренция. Там есть банк "Россия", а сейчас заходит ПСБ", — заявил он.

Костин подчеркнул, что РНКБ не будет слит с ВТБ. "Нет, здесь такой необходимости (слияния — ред.) нет. Это розничный банк со своей географией, у нас нет пересечений по клиентам, там не будет экономии при консолидации, только усиление РНКБ за счёт продуктовой линейки и инвестиционной деятельности ВТБ на полуострове", — отметил банкир.

По его словам, глава РНКБ Михаил Якунин сохранит свой пост. Также он рассказал, что в правительстве обсуждается возможность работы РНКБ в Луганской и Донецкой народных республиках.

"Мы пока не владельцы РНКБ и решений пока принимать не можем. Но знаю, что в правительстве такая возможность обсуждается. На мой взгляд, прежде чем принимать решение целесообразно было бы дождаться окончательного определения статуса ЛНР и ДНР", — заявил глава ВТБ.

В то же время он сообщил, что сделка по присоединению "Открытия" к ВТБ не будет закрыта раньше осени этого года.

"Идея присоединения поддержана ЦБ, правительством, президент дал соответствующее поручение. Но надо иметь в виду, что это достаточно трудоемкий процесс. Предстоит согласовать многие технические моменты. Например, сейчас ЦБ согласовывает оценщика. Сама оценка, по нашим прикидкам, займёт от двух до трех месяцев. Думаю, раньше осени сделка не будет закрыта", — заявил Костин в интервью газете "Коммерсант".

Он отметил, что не знает все проблемы "Открытия", но в целом до 24 февраля ЦБ в нем "хорошо всё почистил", при этом, безусловно, банк понёс потери за последние три месяца, как и весь сектор.

"Траст" в периметр сделки не входит, остаётся как некий банк для плохих долгов", — рассказал Костин.

Он отметил также, что хотел бы, чтобы люди, которые работают сегодня в руководстве "Открытия", продолжили работу в группе. "Я всегда с Михаилом Михайловичем (Задорновым, главой банка — ред.) готов работать, если он захочет", — добавил банкир.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что параметры возможной сделки по присоединению "Открытия" к ВТБ еще обсуждаются, о деталях можно будет говорить после завершения обсуждений.