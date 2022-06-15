МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Сбер объявил о запуске программы "Строительство жилого дома" без привлечения подрядчика самим заёмщиком в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Об этом сообщили в пресс-службе банка. Сбербанк ожидает падения объема выдачи ипотеки в 2022 году

"На Петербургском международном экономическом форуме Сбер объявил о запуске программы "Строительство жилого дома" без привлечения подрядчика самим заёмщиком… Сбер начал принимать заявки на такие кредиты с 15 июня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дома можно строить на земельном участке, который находится в собственности, либо приобрести участок для строительства в рамках установленных максимальных сумм кредита. Строительство должно быть завершено в течение 12 месяцев, иначе ставка увеличивается на 4,5 процентного пункта. Максимальная сумма кредита: 12 миллионов рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 6 миллионов рублей — для других регионов.