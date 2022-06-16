МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Бразилии (Copom) в одиннадцатый раз подряд поднял ключевую ставку, теперь она составляет 13,25%, говорится в сообщении на сайте организации. ФРС США повысила процентную ставку на 75 пунктов впервые с 1994 года

"Copom единогласно принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,50 пп до 13,25% годовых. Комитет понимает, что это решение отражает неопределенность в отношении его сценариев и риск еще большей дисперсии, чем обычно, для прогнозируемой инфляции", — говорится в коммюнике.

Эксперты организации отметили отрицательный пересмотр перспектив глобального роста в условиях сильного и устойчивого инфляционного давления и ужесточение финансовых условий, вызванное переоценкой денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой, которое повышает неопределенность и порождает дополнительную волатильность, особенно в странах с формирующимся рынком.

По расчетам специалистов, при курсе доллара выше 4,90 бразильских реалов и цене нефти 110 долларов за баррель к концу года инфляция составит 8,5% в текущем и 4,7% в 2023 году.

Новая ключевая ставка ЦБ Бразилии 13,25% является максимумом с 2016 года. Монетарные власти повышали ее 11 раз подряд и намерены вновь увеличить ее на 50 пунктов на следующем через 45 дней заседании.