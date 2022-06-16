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2022
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В Банке России не рассматривают альтернативные варианты продажи "Открытия"
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ЦБ РФ НЕ РАССМАТРИВАЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОДАЖИ БАНКА "ОТКРЫТИЕ", КРОМЕ ВАРИАНТА С ВТБ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ ЦБ РФ ГОТОВ ПРОДАТЬ БАНК "ОТКРЫТИЕ" ТОЛЬКО ПО... ПРАЙМ, 16.06.2022
банки, финансы, новости
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ НЕ РАССМАТРИВАЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОДАЖИ БАНКА "ОТКРЫТИЕ", КРОМЕ ВАРИАНТА С ВТБ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
ЦБ РФ ГОТОВ ПРОДАТЬ БАНК "ОТКРЫТИЕ" ТОЛЬКО ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
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