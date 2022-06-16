МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ НЕ РАССМАТРИВАЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОДАЖИ БАНКА "ОТКРЫТИЕ", КРОМЕ ВАРИАНТА С ВТБ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

ЦБ РФ ГОТОВ ПРОДАТЬ БАНК "ОТКРЫТИЕ" ТОЛЬКО ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

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