2022-06-16T11:01:47+03:00
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2022-06-16T11:01:47+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220616/837189115.html
Набиуллина: власти России ведут консультации по расчетам в нацвалютах
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ВЛАСТИ РФ СЕЙЧАС ВЕДУТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАСЧЕТАМ В НАЦВАЛЮТАХ СО МНОГИМИ СТРАНАМИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
банки, валюта, рынки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ВЛАСТИ РФ СЕЙЧАС ВЕДУТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАСЧЕТАМ В НАЦВАЛЮТАХ СО МНОГИМИ СТРАНАМИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется