МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Национальный банк Швейцарии по итогам очередного заседания повысил ключевую ставку впервые за 15 лет — до минус 0,25% годовых с минус 0,75%, сообщил регулятор. Глава Банка России рассказала о следующем шаге по ключевой ставке

Повышение стало первым с сентября 2007 года, при этом показатель находился на уровне минус 0,75% с 2015 года. Аналитики, опрошенные DailyFX, ожидали сохранения ставки.

По состоянию на 11.41 мск швейцарский франк дорожал к евро на 1,5%, к доллару — на 1%, а вскоре после объявления решения по ставке рост достигал 2% к евро и 1,6% к доллару.

Повышение ставки регулятор объясняет необходимостью "противостоять усилению инфляционного давления". Центробанк отмечает, что более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение широкого распространения инфляции на товары и услуги в Швейцарии. Регулятор также не исключил, что в обозримом будущем потребуется дальнейшее повышение ставки для стабилизации инфляции в диапазоне, совместимом со стабильностью цен в среднесрочной перспективе.

Инфляция в стране в мае достигла 2,9% и, "вероятно, пока будет оставаться высокой", сообщил регулятор. Прогноз по инфляции на текущий год был повышен до 2,8% с 2,1%, на следующий год — до 1,9% с 0,9%, на 2024 год — до 1,6% также с 0,9%.