МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Глава ВЭБа Игорь Шувалов считает, что на данный момент послабления для банков нужны не только по капиталу. Банк России выступил за плавающий курс рубля

Шувалов заявил на сессии ПМЭФ "Российский финансовый сектор в новых условиях", что послабления необходимы не только по капиталу. Однако при возможности произойдет возврат к реальному регулированию.