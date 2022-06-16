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2022
https://1prime.ru/banks/20220616/837192587.html
Шувалов рассказал, какие послабления нужны для российских банков
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Глава ВЭБа Игорь Шувалов считает, что на данный момент послабления для банков нужны не только по капиталу. Шувалов заявил на сессии ПМЭФ "Российский финансовый сектор в новых... ПРАЙМ, 16.06.2022
банки, финансы, новости, россия, банки, пмэф-2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Глава ВЭБа Игорь Шувалов считает, что на данный момент послабления для банков нужны не только по капиталу.
Шувалов заявил на сессии ПМЭФ "Российский финансовый сектор в новых условиях", что послабления необходимы не только по капиталу. Однако при возможности произойдет возврат к реальному регулированию.