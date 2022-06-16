2022-06-16T13:29:00+03:00
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2022-06-16T13:29:00+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220616/837193090.html
Банк "Открытие" заработал прибыль в пять миллиардов рублей
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БАНК "ОТКРЫТИЕ" ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ЗАРАБОТАЛ ПРИБЫЛЬ В 5 МЛРД РУБ, РАССЧИТЫВАЕТ И ПО ИТОГАМ ГОДА ОСТАТЬСЯ В ПРИБЫЛИ — ГЛАВА БАНКА ЗАДОРНОВ НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
банки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. БАНК "ОТКРЫТИЕ" ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ЗАРАБОТАЛ ПРИБЫЛЬ В 5 МЛРД РУБ, РАССЧИТЫВАЕТ И ПО ИТОГАМ ГОДА ОСТАТЬСЯ В ПРИБЫЛИ — ГЛАВА БАНКА ЗАДОРНОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется