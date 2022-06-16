2022-06-16T13:29:00+03:00

2022-06-16T14:03:04+03:00

2022-06-16T13:29:00+03:00

2022

https://1prime.ru/banks/20220616/837193090.html

Банк "Открытие" заработал прибыль в пять миллиардов рублей

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БАНК "ОТКРЫТИЕ" ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ЗАРАБОТАЛ ПРИБЫЛЬ В 5 МЛРД РУБ, РАССЧИТЫВАЕТ И ПО ИТОГАМ ГОДА ОСТАТЬСЯ В ПРИБЫЛИ — ГЛАВА БАНКА ЗАДОРНОВ НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022

банки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60