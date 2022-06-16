С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. ВТБ по итогам 2022 года получит убыток, но в следующем году надеется на неплохую прибыль, заявил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ. Эксперты прокомментировали рост рубля на новостях с ПМЭФ

"В этом году мы ожидаем убытки, как по банковскому сектору в целом, так и по банку ВТБ… Я пока не стал бы их прогнозировать… Первый квартал был в итоге убыточный, мы ожидаем, что следующий тоже… В следующем году мы надеемся, что сможем выйти на прибыльность и даже неплохую, но, наверное, рано это прогнозировать", — рассказал банкир.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.