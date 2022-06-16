ВТБ не планирует покупать какие-либо кредитные организации, кроме "Открытия".
https://1prime.ru/banks/20220616/837195991.html
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https://1prime.ru/banks/20220616/837195991.html
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