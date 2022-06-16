МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк на данный момент не планирует покупать какие-либо кредитные организации, кроме "Открытия". В банке "Открытие" ожидают спада ВВП России в 2022 году

"Нет, пока не планируется. Нам хватит пока "Открытия", — заявил Костин, комментируя планы ВТБ по покупке каких-то банков.