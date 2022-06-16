"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода
"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода $20 тысячами
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" с 16 июня временно ограничивает минимальный размер SWIFT-переводов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3%, сообщил банк.
"Меняем условия SWIFT-переводов и обслуживания карточных счетов в валюте. Что изменится с 16 июня: минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 000 $", — говорится в сообщении банка, опубликованном в официальном Telegram-канале.
"Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков", — объяснили в "Тинькофф".
Кроме того с 16 июня банком вводится комиссия на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3% от суммы перевода. При этом размер комиссии будет не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.
"До 30 июня исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны. Клиентам-юрлицам Тинькофф по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях", — добавили в банке.
https://1prime.ru/banks/20220616/837199182.html
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