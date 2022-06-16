МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" с 16 июня временно ограничивает минимальный размер SWIFT-переводов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3%, сообщил банк. Набиуллина оценила отмену ограничений на продажу наличной валюты

"Меняем условия SWIFT-переводов и обслуживания карточных счетов в валюте. Что изменится с 16 июня: минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 000 $", — говорится в сообщении банка, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков", — объяснили в "Тинькофф".

Кроме того с 16 июня банком вводится комиссия на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3% от суммы перевода. При этом размер комиссии будет не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.

"До 30 июня исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны. Клиентам-юрлицам Тинькофф по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях", — добавили в банке.