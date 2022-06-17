МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Банк Японии вновь сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам июньского заседания. Банк Англии повысил учетную ставку до максимума за 13 лет

Восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Банк Японии продолжит выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов примерно теми же темпами, что были до пандемии — в 5 триллионов иен (3 триллиона в CP и 2 триллиона в корпоративных бондах).

Центробанк указывает, что будет продолжать расширять денежную базу до тех пор, пока годовые темпы роста наблюдаемого индекса потребительских цен (все товары, за исключением свежих продуктов питания) не превысят 2% и не останутся стабильно выше целевого показателя. Регулятор отмечает рост ожиданий по инфляции, в частности, краткосрочных.