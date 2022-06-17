МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Сбербанк рассчитывает на создание в России в течение 2022 года эффективной системы, которая компенсирует отключение банков страны от SWIFT. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф в рамках ПМЭФ.
Глава Сбербанка отметил, что в данный момент организация работает над созданием альтернативной системы платежей. "Я думаю, что в течение ближайшего года мы создадим достаточно эффективную систему, которая полностью компенсирует платежную систему SWIFT", — сообщил Греф.
https://1prime.ru/banks/20220617/837205403.html
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