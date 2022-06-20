МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации вместе с Банком России будет работать над защитой прав граждан в банках, которые ввели комиссии за валютные вклады, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сечин призвал увеличивать доли расчетов в национальных валютах

Банк России ранее заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.

Будем работать с ЦБ, чтобы права граждан были и защищены, и гарантированы", — написал Клишас в своём Telegram-канале.