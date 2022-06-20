МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации вместе с Банком России будет работать над защитой прав граждан в банках, которые ввели комиссии за валютные вклады, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Банк России ранее заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.
Будем работать с ЦБ, чтобы права граждан были и защищены, и гарантированы", — написал Клишас в своём Telegram-канале.
https://1prime.ru/banks/20220620/837230427.html
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