МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Проблем с выдачей наличной валюты в Альфа-банке нет, всё в рамках предписаний ЦБ РФ, существуют единичные случаи, когда клиент сам не разобрался со счетами, с ними кредитная организация разбирается индивидуально, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Совфед и Банк России проработают защиту прав владельцев валютных счетов

Ранее некоторые Telegram-каналы писали, что Альфа-банк не выдает клиентам наличную валюту без объяснения причин. Указывалось, что при попытке заказать ее в личном кабинете для получения в кассе в рамках установленных лимитов у клиентов ничего не получается – кнопка заказа просто не активна. Также отмечалось, что банк вопреки указанию ЦБ выдает не 10 тысяч долларов на руки, а максимум 5 тысяч.

"Никаких проблем с выдачей наличной валюты в рамках предписаний ЦБ в банке нет. В редких единичных случаях разбираемся индивидуально: например, деньги у клиента были на брокерском счете или в "Альфа-Капитале", который клиент воспринимает как банковский. Здесь требуется вывод средств на текущий счет, их заказ и выдача. Или же ранее клиент уже получал сумму в другой иностранной валюте (евро/фунты/франки) внутри лимита в 10 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

Каждую такую ситуацию банк смотрит отдельно и дает рекомендации клиентам, добавили в пресс-службе. Эксперт рассказал, что сейчас нужно сделать с наличной валютой

"Если у клиента не было денег на валютном счете до 9 марта, либо он уже исчерпал сумму в 10 тысяч долларов, кнопка "заказать" клиенту и не показывается. Тут все корректно. Также сумму в 10 тысяч можно снять дважды по 5 пять тысяч — тут также нет никаких проблем", — отметили в банке.

Согласно предписанию ЦБ, граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, могут получить наличные доллары и евро в рамках общего лимита в 10 тысяч долларов, который действует с 9 марта по 9 сентября текущего года.