БРЮССЕЛЬ, 20 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании, сказала глава регулятора Кристин Лагард. Мировые фондовые рынки понесли сильнейшие недельные потери с 2020 года

"Мы намерены поднять ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на нашем июльском заседании по денежно-кредитной политике", — сказала она в комитете Европарламента.

В рамках июльского заседания ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.