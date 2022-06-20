2022-06-20T16:35:03+03:00
2022-06-20T16:35:03+03:00
2022-06-20T16:35:03+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220620/837235513.html
ЕЦБ планирует поднять процентные ставки в июле
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании, сказала глава регулятора Кристин Лагард. "Мы намерены... ПРАЙМ, 20.06.2022
банки, финансы, новости, ецб, кристин лагард, процентные ставки
https://cdnn.1prime.ru/images/83633/08/836330836.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83633/08/836330836.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83633/08/836330835.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83633/08/836330835.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83633/08/836330834.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83633/08/836330834.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220620/837229058.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 20 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании, сказала глава регулятора Кристин Лагард.
"Мы намерены поднять ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на нашем июльском заседании по денежно-кредитной политике", — сказала она в комитете Европарламента.
В рамках июльского заседания ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.