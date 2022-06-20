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Путин поручил обеспечить меры для льготной ипотеки многодетным
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить меры для выдачи ипотеки многодетным россиянам по льготной ставке. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. При... ПРАЙМ, 20.06.2022
банки, финансы, бизнес, новости, недвижимость, владимир путин, льготная ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить меры для выдачи ипотеки многодетным россиянам по льготной ставке. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
При этом возможность оформить льготный ипотечный кредит будет доступна в том случае, если ребенок родился до 31 декабря 2023 года, уточняется в документе.
Поручение должно быть исполнено в срок до 1 сентября.