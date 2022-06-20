МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить меры для выдачи ипотеки многодетным россиянам по льготной ставке. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Путин предложил досрочно назначать пенсии многодетным отцам

При этом возможность оформить льготный ипотечный кредит будет доступна в том случае, если ребенок родился до 31 декабря 2023 года, уточняется в документе.

Поручение должно быть исполнено в срок до 1 сентября.