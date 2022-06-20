БРЮССЕЛЬ, 20 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может вновь поднять свои процентные ставки в сентябре после июльского повышения, если того потребует ситуация, заявила глава регулятора Кристин Лагард.

Ранее стало известно, что ЕЦБ намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании совета управляющих.

Возможно "еще одно повышение в сентябре, если ситуация сохранится", сказала Лагард в комитете Европарламента.