ТОКИО, 21 июн — ПРАЙМ. Финансирование проектов в России японскими банками, включая кредиты, инвестиции и другое, в марте этого года сократилось на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, пишет газета "Иомиури" со ссылкой на данные Банка Японии. Иена немного укрепляется к доллару на заявлениях японского минфина

Так, в марте этого года, который был последним месяцем финансового 2021 года, объем финансирования японскими банками проектов и занятых в РФ компаний сократился до 8,02 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что потери крупнейших в Японии банковских групп Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho по итогам 2021 финансового года, завершившегося 31 марта, превысили 350 миллиардов иен (2,71 миллиарда долларов). Основная часть потерь вызвана невозможностью возврата клиентами выданных им кредитов в свете введенных против России санкций.

К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. Санкции распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР, а также на более чем двести российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки. Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши, в число которых, помимо автомобилей и мотоциклов класса "люкс", входят персональные компьютеры, дорогие алкогольные напитки и косметика, и высокотехнологичные товары, в число которых вошли полупроводники и 3D-принтеры. С 17 июня был также введен запрет на экспорт грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Кроме того, был введен запрет на импорт из России некоторых видов древесины, водки и некоторых других товаров.

Премьер-министр Японии также обещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля, и говорил, что Япония будет отказываться от импорта российской нефти.