ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой для некоторых клиентов
ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой на новостройки до 6,7% для зарплатных клиентов
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой на жилье в новостройках до 6,7% — для зарплатных клиентов или при использовании цифровых сервисов, первые кредиты по новым условиям банк начнет выдавать с даты запуска изменений в постановление правительства РФ, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9% до 7%. А накануне Минфин РФ внес в правительство соответствующий проект постановления. ВТБ уже объявлял, что начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы.
"ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7%. Дисконт в размере 0,3 процентного пункта доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке либо получающим зарплату на карту банка. Первые кредиты по новым условиям ВТБ начнет выдавать с даты запуска изменений в постановление правительства РФ", — говорится в сообщении банка.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://1prime.ru/banks/20220621/837242109.html
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