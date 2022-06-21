МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой на жилье в новостройках до 6,7% — для зарплатных клиентов или при использовании цифровых сервисов, первые кредиты по новым условиям банк начнет выдавать с даты запуска изменений в постановление правительства РФ, сообщила пресс-служба кредитной организации. Путин поручил обеспечить меры для льготной ипотеки многодетным

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9% до 7%. А накануне Минфин РФ внес в правительство соответствующий проект постановления. ВТБ уже объявлял, что начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы.

"ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7%. Дисконт в размере 0,3 процентного пункта доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке либо получающим зарплату на карту банка. Первые кредиты по новым условиям ВТБ начнет выдавать с даты запуска изменений в постановление правительства РФ", — говорится в сообщении банка.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.