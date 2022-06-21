СИДНЕЙ, 21 июн — ПРЙМ. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу во вторник заявил, что, согласно его ожиданиям, в ходе июльского заседания руководство регулятора будет выбирать между повышением процентных ставок на 25 или 50 базисных пунктов, тогда как более масштабное повышение представляется маловероятным. ЕЦБ планирует поднять процентные ставки в июле

Участники рынка учитывают в котировках повышение ключевой ставки РБА с текущего уровня 0,85%, до 4,0% к концу года. Такое ужесточение денежно-кредитной политики было бы самым агрессивным за всю историю, но вероятность данного сценария "не слишком высока", сказал Лоу.

В последнее время инвесторы рассуждали о возможности повышения ставок на 75 базисных пунктов в июле или августе, учитывая стремительное ускорение инфляции в Австралии, а также тот факт, что Федеральная резервная система США недавно осуществила такое повышение.

РБА в июне принял решение повысить ставки на 50 базисных пунктов, поскольку даже с учетом этого шага денежно-кредитная политика в Австралии остается крайне стимулирующей и должна быть нормализована, чтобы предотвратить укоренение более высоких темпов инфляции. Австралия начала строительство крупнейшей ветряной станции

Согласно опубликованным во вторник протоколам заседания РБА, состоявшегося 7 июня, руководители центрального банка обсуждали повышение ключевой ставки в диапазоне от 25 до 50 базисных пунктов и выбрали второй вариант, так как инфляция в Австралии уже превзошла все прогнозы.

"Руководители отметили, что ключевая ставка в любом случае осталась бы ниже 1,0%, означая сохранение крайне стимулирующей политики и необходимость в дальнейших повышениях, — говорилось в протоколах. — Участники заседания также согласились, что для нормализации условий финансирования в Австралии в ближайшие месяцы потребуются дальнейшие шаги".