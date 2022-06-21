МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Банк Англии должен сфокусировать денежно-кредитную политику на основной цели — контроле инфляции, а не пытаться изо всех сил стабилизировать обменный курс или экономическую активность, сказал во вторник главный экономист британского центрального банка Хью Пилл. Великобритания проверит ситуацию с комиссионными сборами Visa и Mastercard

Днем ранее член Комитета по денежно-кредитной политике Кэтрин Мэнн предположила, что более существенное повышение процентных ставок в краткосрочной перспективе могло бы компенсировать вызванное инфляцией ослабление фунта. Результат ее анализа показал, что в среднесрочной перспективе более активное повышение и понижение процентных ставок будет способствовать приближению инфляции к целевому уровню за счет сглаживания колебаний фунта, спровоцированных быстрым ужесточением условий финансирования в США.

По словам Пилла, Банку Англии следует обращать внимание на то, что происходит на валютном рынке и в других центральных банках, но при этом реалистично оценивать свои возможности.

"Денежно-кредитная политика — это неточный инструмент", — сказал Пилл.

"Денежно-кредитная политика — не панацея, — добавил он. — Это не инструмент, который позволяет достичь многих и многих различных целей в короткое время: стабилизировать обменный курс, отрегулировать занятость или активность". Банк Англии повысил учетную ставку до максимума за 13 лет

На прошлой неделе Мэнн была среди меньшинства членов Комитета по денежно-кредитной политике, проголосовавшего за повышение ключевой ставки на половину процентного пункта, чего Банк Англии не делал с 1995 года. Пилл голосовал за повышение на четверть пункта и за "спокойный" подход к ужесточению политики.

В декабре Банк Англии начал первым из ключевых центральных банков повышать стоимость заимствований после пандемии и с тех про поднимал ключевую ставку пять раз, доведя ее до 1,25%.

Пилл отметил, что в ближайшие месяцы может потребоваться дальнейшее ужесточение политики, так как инфляция приближается к 11%.

"Мы сделаем то, что будет нужно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, — сказал Пилл. — На мой взгляд, в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики".