МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Банк России не поддерживает идею изменения механизма раскрытия эскроу-счетов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на заседании президиума Госсовета. Хуснуллин рассказал, во сколько оценивается потребность в стройматериалах

"Марат Шакирзянович (Хуснуллин — ред.) предложил изменить механизм раскрытия эскроу-счетов, мы не можем это поддержать", — сказала Набиуллина.

Граждане хранят свои деньги на экроу-счетах до получения квартир. "Для строителей это гарантированный спрос, обеспеченный деньгами. И это основа механизма кредитования сейчас для того, чтобы не появлялись обманутые дольщики. Напомню, что это все-таки средства граждан, а не средства застройщиков. Они должны получить либо квартиру, либо у них есть эти деньги", — добавила глава ЦБ.

Ранее во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил отработать вместе с ЦБ механизм частичного раскрытия эскроу-счетов для девелоперов жилья. Предлагается ускорить предоставление застройщикам средств участников долевого строительства: деньги будут передаваться с момента получения итогового заключения органа госстройнадзора.

Российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм счетов эскроу, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им недвижимости, а строить должны на банковские кредиты — так называемое проектное финансирование.