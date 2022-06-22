МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Число российских банков из топ-30 по активам (рейтинг РИА Новости), готовых предложить ипотеку без первого взноса под залог недвижимости, выросло до семи в 2022 году против двух в 2020 году, если такой вид ипотеки продолжит развиваться, это может привести к ипотечному кризису, прокомментировала РИА Новости директор группы финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Минфин оценил дополнительные затраты бюджета на льготную ипотеку под 7%

Ранее Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса, под залог находящейся в собственности квартиры. В банке уточнили, что новая программа поможет клиентам улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру.

ВТБ на своем сайте также предлагает квартиру под залог недвижимости без первого взноса, ставка составит 10,8%. В ПСБ также есть возможность оформить ипотеку без первого взноса. "Ипотека на квартиру от 8,59% годовых. … Первоначальный взнос от 0%", — говорится на сайте банка.

В ипотечных калькуляторах Россельхозбанка и банка "Дом.РФ" доступны программы ипотеки без первого взноса" под 13,6% и 17,2% соответственно. Райффайзенбанк предлагает в приобрести в ипотеку под залог недвижимости квартиру в новостройке, комнату в коммунальной квартире или долю квартиры. В "Банке Россия" таким же образом получится приобрести квартиру в новостройке в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Москве и МО "по договору участия в долевом строительстве в многоквартирном доме".

"У банка может существенно ухудшиться качество кредитного портфеля, а затем на балансе появится множество квартир – непрофильных активов, которые потребуется максимально оперативно продавать, но скорее всего невыгодно. Таким образом, активное развитие такого вида ипотечного кредитования может привести к ипотечному кризису в стране", — предупреждает Носова.

Эксперт отмечает, что если заемщик, оформляя подобную ипотеку, неверно оценит свои финансовые возможности, то при невыполнении обязательств перед банком он может лишиться заложенной, скорее всего единственной, недвижимости. "На фоне вялого восстановления корпоративного кредитования и слабых выдач потребительских ссуд ипотечный бизнес выглядит для банков особенно привлекательным. Вместе с тем риски нестабильности операционной среды все еще сохраняются, поэтому вероятность ухудшения качества ипотечных портфелей банков, особенно в случае снижения требований к заемщикам, в перспективе велика", — заключила Носова.