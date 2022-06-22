22 июн — Reuters/ПРАЙМ. Федеральная резервная система США в июле осуществит еще одно повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов, за которым последует повышение на половину процентного пункта в сентябре, и лишь в ноябре центральный банк может перейти к повышению ставок с шагом в четверть процентного пункта. Такого мнения придерживаются экономисты, опрошенные Reuters. ФРС США заявила, что "безоговорочно" привержена борьбе с инфляцией

На прошлой неделе ФРС повысила ставки по федеральным фондам на три четверти процентного пункта, что стало самым масштабным повышением с 1994 года. Регулятор принял такое решение через несколько дней после выхода официальных данных, неожиданно указавших на ускорение инфляции в США вопреки ожиданиям относительно того, что темпы роста цен уже должны были достичь пика.

Результаты последнего опроса, выпущенные в среду в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом сената США, показали, что эксперты по-прежнему ждут от центрального банка более решительных действий, несмотря на опасения по поводу рецессии и распродажу на финансовых рынках. Доходность гособлигаций США резко выросла, тогда как основные фондовые индексы уже находятся на территории медвежьего рынка, оказавшись на 20,0% ниже пиковых уровней.

Примерно две трети респондентов, 67 из 91, ожидают, что ФРС в июле вновь повысит ставки на 75 базисных пунктов, в результате чего целевой диапазон ставок по федеральным фондам составит 2,25%-2,50%. Согласно подсчетам ФРС, такой уровень ставок близок к нейтральному, при котором экономическая активность не получает стимулирования, но и не сдерживается.

Таким образом, экономисты теперь ожидают, что к концу года целевой диапазон ставок по федеральным фондам достигнет 3,25%-3,50%, на 75 базисных пунктов выше, чем они прогнозировали две недели назад.

Пауэлл на прошлой неделе просигнализировал, что пауза в цикле ужесточения политики возможна лишь в случае значительного замедления инфляции, и это сейчас выглядит более отдаленной перспективой, чем несколько недель назад.

"ФРС по-прежнему недооценивает проблему инфляции и не осознает, что зарплатно-ценовая спираль уже возникла. Центральному банку придется повышать ставки быстрее, чем он ожидал, — заявил Филип Мэри из Rabobank. — К сожалению, такая траектория повышения ставок, вероятно, приведет к рецессии".