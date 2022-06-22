МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Сбербанк снизит ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7% при использовании сервиса электронной регистрации сделки, сообщает банк. Сбербанк и ВТБ приостановили переводы в валюте в другие банки

"Сбер снизил ставку по ипотеке с господдержкой в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина выдавать льготную ипотеку по ставке 7% годовых… Теперь минимальная ставка по данной программе в Сбере на приобретение жилья на первичном рынке составляет 6,7% годовых: она доступна при использовании сервиса электронной регистрации сделки от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заемщика", — говорится в сообщении.

Кроме того, банк снизил ставку на строительство жилого дома в рамках программы с господдержкой на 2 процентных пункта — теперь она составляет 6,3% годовых при подключении услуги страхования жизни и здоровья. Отмечается, что строительство дома возможно как по договору подряда, так и своими силами.

"Мы начали прием предварительных заявок на льготную программу ипотеки с господдержкой сразу после ее анонсирования президентом страны на ПМЭФ. За эти дни клиенты уже подали почти 3 тысячи заявок на программу с обновленными условиями. А наше предложение снизить ставку еще на 0,3 п.п. за счет использования сервиса электронной регистрации позволит большему числу россиян улучшить свои жилищные условия", — прокомментировал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васёв.

Программа "Господдержка" очень популярна, отметили в банке. По данным "Домклик", за январь-май этого года по ней выдано 53,6 тысячи кредитов на общую сумму 138,8 миллиарда рублей.