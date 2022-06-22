МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ассоциация банков России (АБР) предлагает Центробанку механизмы, которые позволят кредитно-денежным организациям вернуть средства в евро, зависшие из-за санкций, наложенных на Национальный расчетный депозитарий. Об этом говорится в письме АБР Банку России. Японский политик объяснил значение санкций и поставок оружия

"Ассоциация банков России в связи с многочисленными обращениями кредитных организаций по вопросу последствий шестого пакета санкций Европейского союза против России просит вас рассмотреть возможность оказания мер поддержки в целях поддержания участников банковского рынка и финансовой стабильности Российской Федерации", — говорится в письме.

АБР предлагает несколько вариантов, урегулирования ситуации. Во-первых, Банк России может заключить с контрагентами НРД, средства которых в евро оказались заблокированными, сделок SWAP "в размере захолдированных остатков в евро на длительный срок" с возможностью пролонгации до того, так проблемы разрешатся, с возможностью досрочного закрытия сделки по инициативе без штрафа, и с нулевой или минимально возможной процентной ставкой.

Во-вторых, возможно определение действий, которые нужно будет совершить НРД для возврата кредитным организациям средств с их счетов, открытых в НРД в евро, уже в любой другой валюте.

В-третьих, ассоциация предлагает проработать варианты поддержи пострадавших организаций.

Помимо этого, в письме АБР отмечается, что до того, как ситуация разрешится, "участникам рынка необходимо оперативное информирование, а также подтверждение возможности применения ими регуляторных послаблений".