МОСКВА, 22 июн ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран. Российские банки просят регулятор помочь вернуть средства в евро

Документ допускает для кредитных организаций под санкциями реорганизацию путем образования нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов, пояснял кабмин.

Согласно законопроекту, подобную реорганизацию банки под санкциям будут вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.

Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с его реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков.

При этом иностранные кредиторы из недружественных стран в связи с реорганизацией кредитной организации не вправе требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.