Госдума приняла в первом чтении проект об особенностях реорганизации банков под санкциями
МОСКВА, 22 июн ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран.
Документ допускает для кредитных организаций под санкциями реорганизацию путем образования нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов, пояснял кабмин.
Согласно законопроекту, подобную реорганизацию банки под санкциям будут вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.
Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с его реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков.
При этом иностранные кредиторы из недружественных стран в связи с реорганизацией кредитной организации не вправе требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.
https://1prime.ru/banks/20220622/837259181.html