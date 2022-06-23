МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) рассматривает возможность покупки "СМП Банка", подконтрольного семье Ротенбергов, сообщает газета "Коммерсант". Промсвязьбанк начнет работать в ДНР и ЛНР

"Опорный для оборонно-промышленного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) может выкупить у семьи Ротенбергов "СМП Банк". По информации "Ъ", уже состоялся due diligence. Сейчас обе кредитные организации находятся под блокирующими санкциями, но это скорее снимает ряд вопросов к сделке, нежели дополнительно затрудняет ее. В результате ПСБ может увеличить капитал и получить собственный банк плохих долгов в лице санируемого "СМП Банком" Мособлбанка", — говорится в сообщении.

По данным источников издания, сделка обсуждается с декабря прошлого года, а в начале текущего года состоялся due diligence "СМП Банка", который занял около двух месяцев.

"По мнению источника "Ъ" на рынке, сделка с "СМП Банком" возможна ради укрупнения капитала ПСБ, но ее "вряд ли можно назвать рыночной". Оценить сумму сделки ни аналитики, ни участники рынка не берутся, в том числе из-за тотального закрытия информации по банковскому сектору, прежде всего по подсанкционным банкам", — добавляется в сообщении.

"СМП Банк" — универсальный частный банк, который специализируется на кредитовании корпоративных, розничных клиентов и субъектов РФ, а также инвестициях в ценные бумаги. Банк работает на российском рынке с 2001 года. Основные акционеры "СМП Банка" — российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале операции по демилитаризации Украины. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств попал ряд банков, среди которых ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Банк СМП".